Marsala, la Lega ha incontrato il mondo del lavoro, presenti vertici regionali del partito

Evento della Lega a Marsala, nel complesso monumentale San Pietro, organizzato dal commissario provinciale Eleonora Lo Curto. Nella giornata di martedì 19 novembre il gruppo dirigente della Lega siciliana si è confrontato con gli amministratori locali sulle proposte del partito per il territorio.

Erano presenti gli assessori regionali all’Agricoltura ed all’Istruzione, Salvatore Barbagallo e Mimmo Turano, e il deputato Luca Sammartino. “Nel corso del meeting – ha detto Eleonora Lo Curto, commissario provinciale della Lega – abbiamo avuto il modo di confrontarci con le associazioni di categoria, le organizzazioni sindacali, gli ordini professionali, gli agricoltori, gli imprenditori, i dirigenti delle Cantine sociali e tanti amministratori dei Comuni limitrofi. Al tema dell’agricoltura e della siccità è stato dedicato tanto spazio presentando tutte le iniziative messe in campo dal governo regionale e dai due nostri assessori, Luca Sammartino prima, e Salvatore Barbagallo adesso. E’ stato fatto un focus approfondito sui prossimi bandi in scadenza e in fase di presentazione per il mondo agricolo” Nel suo intervento l’assessore Mimmo Turano ha parlato della sua riforma della Formazione professionale con proposte finalizzate a salvaguardare l’occupazione ed a fare in modo che i corsi rispondano alle logiche del mercato del lavoro e dell’offerta.

“Dal ministero guidato dal nostro leader di Matteo Salvini – ha concluso l’ex detutata regionale marsalese – sono previsti oltre 40 miliardi di investimenti in Sicilia, oltre al Ponte dello Stretto, per ferrovie, strade, autostrade, porti, aeroporti, condotte idriche e dissalatori”