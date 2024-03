Con un provvedimento della Polizia Municipale di Marsala è stato disposto un divieto di sosta sulla via Vespri per consentire i lavori di rifacimento del manto stradale. In particolare, da domani e fino al prossimo 22 marzo, sulla suddetta via non si potrà sostare dalle ore 7:30 alle ore 17:30. Resta a carico dell’Impresa esecutrice dei lavori la collocazione dell’apposita segnaletica, assicurando altresì massima cautela per il transito pedonale.