Insolito Marsala, una porta sul futuro enogastronomico: nasce un gemello digitale di Palazzo Fici

Dal 2 al 6 ottobre, la città di Marsala ha ospitato la prima edizione di “Insolito Marsala. Vino, Horeca, Ospitalità 3.0”, un evento che ha spalancato le porte della Sicilia al futuro, in un percorso che ha coinvolto le eccellenze del territorio, tra prodotti e personalità, creando un confronto vivo e attivo con realtà nazionali e internazionali. Cinque giorni intensi di eventi, workshop, degustazioni e incontri culturali, che hanno trasformato Marsala in un dinamico hub di arte, enogastronomia e innovazione tecnologica. Il Complesso Monumentale San Pietro, punto nevralgico delle attività formative del festival, ha ospitato l’evento, oltre a numerosi workshop e conferenze su temi fondamentali per l’economia del territorio e non solo: vino, il futuro del settore Ho.Re.Ca (Hotellerie- Restaurant – Café) e ospitalità. In particolare, per questo ultimo settore, il programma ha esplorato le nuove frontiere digitali attraverso un ciclo di incontri con esperti del calibro di Henri Roelings, fondatore e CEO di Hospitality Net, il più grande blog sull’ospitalità al mondo, che ha discusso delle tecnologie trasformative nel settore alberghiero.

A rappresentare l’importanza dell’innovazione è il progetto Twine, il cui nome deriva dall’associazione dei termini “Twin” (gemello) e “wine” (vino). Twine infatti è il digital twin – ovvero un gemello digitale – del cortile e dell’Enoteca Strada del Vino di Marsala di Palazzo Fici, sede del Museo del Vino. Twine rappresenta un passo avanti nell’interazione tra patrimonio culturale e nuove tecnologie, offrendo una vetrina virtuale per le cantine, produttori locali e attività turistiche di Marsala e proiettando la città nel metaverso, un ambiente digitale che apre nuove prospettive di promozione e fruizione del territorio. Un progetto che rappresenta un esempio concreto di come la digitalizzazione possa amplificare e arricchire l’esperienza enoturistica, attirando nuovi pubblici e mercati internazionali. Non sono mancate le esperienze gastronomiche, i vini di Marsala hanno incontrato alcuni dei grandi prodotti DOC italiani.

Insolito Marsala è un festival diffuso con un approccio contemporaneo e ambizioso, destinato a diventare un appuntamento annuale di riferimento per un pubblico qualificato, sia a livello nazionale che internazionale e non solo per gli operatori del settore. Arte, enogastronomia e tecnologia si sono incontrate in una sinergia perfetta, con iniziative come “Marsala Colorata”, che ha portato la street art nel cuore della città. Insolito Marsala ha contato sul patrocinio e contributo dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Marsala, con la partecipazione di Strada del Vino di Marsala e Associazione Strutture Turistiche (AST), Donnafugata, Parmigiano Reggiano, Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo, Zicaffè, Azienda agricola Fabio Ferracane, Consorzio del Culatello di Zibello, Eugin – Distilleria Indipendente.