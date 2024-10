Insolito Marsala, un Festival che promuove la Città a 360°. VIDEO

Dal 2 al 6 ottobre 2024, Marsala sarà teatro di uno degli eventi culturali più innovativi dell’anno: Insolito Marsala, un festival multidisciplinare che unisce enoturismo, arte e ospitalità 3.0. Una celebrazione della Sicilia come terra di contaminazioni, con un ricco programma di eventi che spazia dalle conferenze dedicate ai professionisti del mondo del vino, dell’Horeca (Hotel, Ristoranti, Caffè) e dell’ospitalità, fino a degustazioni, cene, aperitivi e spettacoli. Le strade della città del vino si colorano di figure e geometrie che riprendono i temi classici del paesaggio siciliano e si proiettano sulle vetrine di negozi e bar del centro città. Rigenerare la città con la street art – come stanno facendo da giorni i ragazzi di Interno Undici – è uno dei temi di questo “Insolito Marsala”, capace anche di proiettarci nel futuro. Di immaginare concretamente come cambieranno i consumi e in modo particolare quelli legati alla convivialità, al food&wine, al turismo. E qui il pezzo forte è Twine: un immaginifico, ma concreto e avveniristico tuffo in un futuro vicino. Si tratta infatti del digital twin (gemello digitale) del cortile e dell’enoteca di Palazzo Fici, sede del Museo del vino inaugurato in maggio: è la prima realizzazione in Italia di un progetto che nei giorni del festival potrà essere visitato in modalità immersiva, ma anche videogioco.

