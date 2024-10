Trasferta sfortunata a Comiso per la Nuova Pallacanestro Marsala

La prima trasferta dell’anno non porta punti in casa Nuova Pallacanestro Marsala, che torna sconfitta per 83-70 dalla trasferta contro l’Olympia Basket Comiso pur avendo dato filo da torcere ai padroni di casa per tutti i 40 minuti ma concedendo troppo soprattutto nel primo quarto. In avvio i lilybetani partono fortissimo con capitan Frisella che azzecca due triple consecutive e porta i suoi sullo 0-6 in meno di un minuto. I comisani si sbloccano con Provenzani, si riportano sotto con Sindoni che va per due volte in lunetta e agguantano il pari dell’11-11 con una striscia positiva di D’Arrigo. Il successivo break personale di Iurato consente all’Olympia di superare i ragazzi della NPM sul 14-13 a 1′ 30″ dalla prima sirena. Nell’ultimo minuto gli azzurri raccolgono solo un canestro dalla lunetta con Chen mentre Stanzione con 4 punti negli ultimissimi secondi, di cui due dalla linea dei liberi, fissa il punteggio della prima frazione sul 22-14.

Ancora due triple in avvio di Frisella e Cucchiara permettono agli uomini di Peppe Grillo di rientrare in partita al pronti via del secondo quarto portandosi sul 22-20. Comiso trova però il modo di allungare sulle imprecisioni degli azzurri che vanno a segno solo con Frisella, Tartamella e Stankovic tutti da 2 nei primi 5 minuti, mentre l’Olympia macina gioco con Salafia a dominare sotto le plance e i prolifici Sindoni, D’Arrigo e Provenzani che piazzano il massimo vantaggio di +15 a 3′ dal riposo. Gli azzurri reagiscono con Stankovic e Tartamella, mentre Abrignani sul pitturato si prodiga a racimolare falli e conseguenti tiri dalla lunetta. Si va all’intervallo lungo di metà gara sul 47-37 per i padroni di casa.

Per il terzo quarto coach Grillo basa il quintetto di partenza sui più giovani. L’Olympia è però abile a rubare palle e nei primi 4′ piazza un break di 13-4 con Provenzani in grande vena che guida i suoi a +18 con il tabellone che segna 58-40. Ad accorciare lo svantaggio ci pensano Tartamella dall’arco dei 6,75 (miglior marcatore dei suoi con 14 punti) e Miculis, risparmiato nella prima metà del terzo periodo per il carico di falli, che insieme riducono il gap a -11. La sirena suona sul 63-52.

I primi secondi del quarto conclusivo per la NPM portano ancora la firma del lungo lettone, che trascina i suoi a -6 grazie anche a una tripla, ma i padroni di casa ritrovano la via del canestro con Sindoni e con due azioni da 3 punti, prima con la realizzazione da sotto canestro e libero aggiuntivo messi a segno da Salafia e poi con una bomba di Provenzani. E’ 71-59 (+12) per i comisani dopo 4′. La NPM si rifà sotto con gli specialisti dalla lunga distanza: ancora Cucchiara e Frisella accorciano a -7 con 1′ 44” da giocare, ma la tripla del capitano comisano Iurato riporta il vantaggio dei padroni di casa in doppia cifra negli istanti finali. Termina 83-70.

Appuntamento il 20 Ottobre alle ore 18:00 al PalaMedipower per la terza giornata che si disputerà in casa contro il CUS Catania.

TABELLINO DI GARA:

Olympia Basket Comiso – Nuova Pallacanestro Marsala 83-70Parziali: 22-14, 25-23, 16-15, 20-18.



Olympia Basket Comiso: Turner 5, D’Arrigo 15, Iurato 11, Salafia 11, Sindoni 14, Licata n.e. Provenzani 15, Cacciaguerra, Scevola n.e., Rinzivillo 4, Ballarò 3, Stanzione 4. Allenatore: Massimiliano Farruggio

Nuova Pallacanestro Marsala: Farruggia 4, Miculis 12, Cucchiara 6, Abrignani 3, Donato 3, Linares, Gentile, Frisella 13, Stankovic 8, Tartamella 14, Niang 6, Chen 1. Allenatore: Peppe Grillo



Arbitri: Pulvirenti di Mascalucia (CT) e Cantarella di Giarre (CT)