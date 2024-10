Buona la prima per l’Autosicura Pallamano Marsala in casa contro Siracusa

La prima sfida di Campionato non è mai semplice affrontarla, le tensioni possono giocare brutti scherzi ed al Palazzetto dello Sport di Marsala, l’emozione di giocare il debutto ha pervaso entrambe le contendenti, gli ospiti per almeno 10 minuti nella prima frazione di gioco ed i padroni di casa per altrettanti nella ripresa. Nel massimo impianto al coperto lilybetano andava in scena Autosicura Pallamano Marsala contro TeamNetwork Albatro, una sfida che al termine dell’ora di gioco conta un risultato di 37 a 33 per i ragazzi di Milenko Klijaic che così muovono a proprio favore la classifica partendo con il piede giusto nell’impegno che li vedrà affrontare il difficile torneo serie B “Drago” di pallamano maschile.

Pronti via e sarà proprio l’Autosicura Pallamano Marsala a schiacciare bene il piede sull’accelleratore riuscendo a portarsi avanti ed a raggiungere un massimo gap a proprio vantaggio di +7 reti. Saranno proprio gli ospiti in quei frangenti a soffrire l’emozione di giocare il debutto in Campionato e non basteranno le sollecitazioni di Coach Lorenzo Martelli per venirne a capo. Per limitare i danni i siracusani dovranno approfittare di ben cinque esclusioni da 2 minuti affibbiati ai giocatori marsalesi dalla coppia arbitrale Scavone-Romana con il finale del primo parziale sul 22-16 per Marsala.

Al ritorno sul parquet lilibetano gli ospiti dimostreranno da subito che il riposo ha loro giovato e grazie ad una difesa estrema ed alcune micidiali ripartenze riusciranno, in un primo momento a non far segnare la Pallamano Marsala e successivamente ad iniziare ad avvicinarsi nel punteggio fino a raggiungere il -1. Ci vorrà una buona prova di orgoglio dei marsalesi per tornare ad allargare la forbice del punteggio fino al +5 finale. Una reazione chiesta a gran voce da Coach KliJaic e ben recepita dai suoi giocatori vista la vittoria e la conquista di due punti che fanno classifica e morale.