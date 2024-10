Campionato jiu jitsu e Torneo arti marziali: lilybetani sul podio

Importanti impegni agonistici per la Trinacriabjj guidata del maestro Davide Cialona. Il Campionato italiano ajp di jiu jitsu si è svolto a Catania ed è stato il primo impegno stagionale per la Trinacriabjj che ha partecipato con due atleti, Samuele Sammartano e Mauro Laudicina. Entrambi hanno ottenuto un meritato secondo posto e buone prospettive per la stagione. L’atleta Troy Cialona invece, si è aggiudicato il primo torneo regionale “Poliphemus” di Milazzo. Le MMA o mixed martial arta, sono un mix di arti marziali che comprendono le discipline di striking, lotta e jiu jitsu brasiliano, con combattimenti che si disputano all’interno di una gabbia ottagonale. Troy Cialona – 7° nel ranking nazionale – vince così il primo match per ko al secondo round ed il secondo match per abbandono dell’avversario. Il suo prossimo impegno sarà nella coppa Italia di Roma a dicembre.