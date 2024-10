Marsala: un uomo condannato per abusi su una bambina di 9 anni

Una storia di abusi viene da Marsala ed è finita in Tribunale. I fatti risalgono al 2021 quando un anziano muratore ha tentato di molestare una bambina di 9 anni. La piccola ha raccontato la vicenda alle insegnanti, dicendo loro che l’uomo ha tentato di baciarla e di toccarla e che i genitori avevano sporto già denuncia. L’uomo era andato a casa dei genitori della vittima per comprare delle uova, quando è avvenuto il fatto. Il pm di allora, Roberto Piscitello, aveva chiesto 6 anni di carcere, condanna che oggi è stata inflitta all’imputato con sentenza di primo grado. A difendere l’uomo, l’avvocato Diego Tranchida che definisce il provvedimento ingiusto in quanto il giudice non ha tenuto conto della suggestionabilità della piccola vittima.