Torna la Scuola di formazione e impegno socio-politico a Marsala. Si parla di razzismo ed esclusione

Torna a Marsala, per l’ottavo anno, la Scuola di formazione all’impegno sociale e politico della Diocesi di Mazara del Vallo, coordinata dall’Opera monsignor Gioacchino Di Leo Odv e da Cercasi un fine APS. Quest’anno si approfondirà la tematica “Una città che cresce: no al razzismo e all’esclusione”. “Per le città – spiega don Francesco Fiorino – è il momento di svolta. Contro i fenomeni della sfiducia, dell’auto-isolamento, dell’astensionismo, del far politica per interessi individuali e di partito, dobbiamo unire tutte le forze sociali vive e operanti nei nostri Comuni per trasformare le città in luoghi di accoglienza, di confronto culturale pacato e costruttivo, di custodia dell’ambiente e di incontro tra le generazioni. La finalità della nostra Scuola è quella di educare all’impegno sociale e politico nel quadro delle scienze umane, dei valori fondanti della Costituzione e del Magistero sociale della Chiesa”.

Il primo appuntamento è in programma il 25 ottobre, sul tema “Cosa significa essere Città: istituzioni e cittadini”, con il sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi. Si prosegue il 29 novembre con “Pratiche e percorsi di partecipazione attiva nella città”, incontro che vedrà la partecipazione di Gianni Notari, gesuita e direttore dell’Istituto di formazione politica “Pedro Arrupe” di Palermo. Il 20 dicembre si parlerà delle “vie” dell’esclusione in città, con Roberta Teresa Di Rosa, professoressa di Sociologia della contemporaneità presso l’Università di Palermo. Si riprende il 10 gennaio con un incontro sul tema “Gli stranieri nelle nostre città” con una rappresentanza della Prefettura di Trapani, mentre il 28 febbraio si parlerà di solidarietà nel Vangelo e nella Costituzione con Rocco D’Ambrosio, docente di Filosofia politica (Gregoriana, Roma) e presidente “Cercasi un fine APS”. Il 14 marzo si prosegue con “La solidarietà e le scelte politiche”, con la partecipazione di Maria Gabriella Marascia, dirigente dei servizi alla persona, sport e pubblica istruzione del Comune di Mazara del Vallo. Dal 23 al 25 aprile è prevista una visita del Parlamento Europeo a Bruxelles.

La quota/contributo di iscrizione per l’intero programma è di € 20,00. Può partecipare chi ha compiuto i 16 anni. Per l’iscrizione è sufficiente inoltrare domanda via email: francesco.std@gmail.com o telefonando al 393.9114018. Gli incontri si terranno presso gli studi televisivi della LaTr3 (canale 83) di Marsala, dalle ore 17,15 alle ore 19,15.

La metodologia: ogni incontro si svolgerà in diretta televisiva e Facebook. La prima ora è affidata al docente che sarà interamente trasmessa, la restante ora si faranno gruppi di studio e domande al relatore

La scuola si inserisce nel circuito di scuole promosse dall’Associazione Cercasi un fine Onlus; il direttore scientifico è il professore Rocco D’Ambrosio. Al termine del percorso formativo sarà consegnato il relativo attestato di partecipazione. A domanda, potrà essere consegnata l’attestazione utile alla richiesta di riconoscimento di crediti formativi, da presentarsi alla facoltà universitaria o presso gli istituti di scuola superiore.