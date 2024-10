Giovani PD Marsala: “il Monumento ai Mille ennesimo fallimento dell’amministrazione”

“Fu ideato per essere fonte di orgoglio, per ricordare quell’impresa eroica che 164 anni fa vide mille volontari guidati da Giuseppe Garibaldi salpare da Quarto per sbarcare a Marsala con l’obiettivo di unificare politicamente l’Italia. Era l’11 maggio del 1860. L’anno successivo fu proclamato il Regno d’Italia. Ma oggi il simbolo di quella spedizione è diventato motivo di vergogna per i marsalesi”. Affermano i giovani Democratici di Marsala citando un servizio mandato in onda da una testata televisiva nazionale lo scorso 26 aprile relativamente al Monumento ai Mille da anni ormai in stato di abbandono. “Quello che i turisti vedono – scrivono i democratici lilibetani – una volta arrivati sul luogo, difficilmente raggiungibile viste le scarse indicazioni turistiche, sono: rifiuti, graffiti sulle pareti, infiltrazioni e muffa.

Il Sindaco di Marsala all’interno del servizio dichiarava che: “Questo sarà un hub turistico e credo che nel giro di qualche mese saremo pronti per poterlo inaugurare”.

Come Giovani Democratici di Marsala, dopo aver ascoltato le parole del Sindaco Grillo, abbiamo scritto una nota politica in cui chiedevamo con più precisione cosa stesse ad indicare la dicitura “qualche mese” considerato che ormai da tempo il monumento si trova in questo stato.

Il Sindaco ha tempestivamente risposto sulla sua pagina Facebook con il seguente comunicato: “Riapertura del Monumento ai Mille: Pronti per settembre. Alcune precisazioni rispetto alle polemiche di queste ore: il Monumento ai Mille è stato inaugurato senza il certificato di agibilità, quindi non poteva essere aperto al pubblico. Ecco le ragioni che ci hanno costretto a tenerlo chiuso in questi mesi. È stata una decisione difficile ma la sicurezza dei cittadini è sempre stata una priorità assoluta della mia Amministrazione. Finalmente, dopo avere ottenuto il certificato di agibilità oggi siamo in grado di programmarne la riapertura al pubblico nel mese di settembre 2024”.

Oggi, venerdì 4 ottobre 2024, considerato che è terminato il mese di settembre, siamo andati a fare un sopralluogo e abbiamo constatato che le cose sono rimaste tali e quali. Ancora una volta assistiamo all’ennesimo fallimento dell’Amministrazione comunale. La struttura che doveva celebrare lo sbarco in Sicilia dei garibaldini oggi rappresenta il simbolo di degrado della città di Marsala”.

Il Segretario La Vicesegretaria

Riccardo Patti Gloria Pizzo