Dopo la morte del padre si reca dalla fidanzata a Trapani, malore fatale per un 43enne

Silvi piange il 43enne Fabio Iezzi e il suo triste e beffardo destino. L’uomo, che vive a Silvi, cittadina in Provincia di Teramo, in Abruzzo, aveva perso il padre qualche giorni fa. Per questo motivo si era preso qualche giorno di pausa per recarsi dalla sua fidanzata che vive a Trapani e ricevere un pò di conforto per la morte del padre Luciano. Ma qui il dramma: “È successo tutto in un attimo – raccontano gli amici -. Fabio era arrivato la sera del 24 settembre nella casa della famiglia della fidanzata per cercare un po’ di pace e riprendersi dal dolore del lutto che lo aveva colpito solo 18 giorni prima. Quei giorni avrebbero dovuto portargli un po’ di sollievo, ma poche ore dopo il suo arrivo, verso le 6 del mattino del 25 settembre, Fabio ha accusato un malore”.

Un malore che gli è stato fatale. La sua compagna Giulia ha immediatamente chiamato i soccorsi ma per Fabio non c’è stato nulla da fare. Lo piangono, oltre alla fidanzata, la mamma Adriana e il fratello Lorenzo che pochi giorni prima avevano perso un altro pezzo importante della famiglia. Oggi invece i funerali si terranno a Silvi, sua città natia dove le spoglie sono tornate.