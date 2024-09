Calcio: il Marsala acciuffa un pareggio a Mondello

Incoraggiante pareggio esterno per il Marsala 1912 in quel di Partanna Mondello contro la Parmonval, nell’anticipo della terza giornata del Campionato di Eccellenza, Girone A. Sono i padroni di casa ad andare a segno al 2′ minuto del primo tempo con Martinez fino al vantaggio al 22′ con la rete di Torres. Quando tutto sembra andare per il verso sbagliato, nella ripresa gli uomini di Mister Brucculleri riprendono in mano la gara e nei primi minuti vanno a segno prima con il gran sinistro fuori area di Pedalino e subito dopo con l’appena entrato in campo Vetrano. La gara termina 2 a 2. Adesso i punti in classifica per gli azzurri sono 4, dopo la vittoria interna nella seconda di Campionato contro Casteldaccia. La prima partita a Castellammare invece è stata persa con un secco 3 a 0.