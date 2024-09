Marsala: si accascia al rifornimento di benzina e muore

Dramma oggi in contrada Fornara, a Marsala. Un uomo, che si trovava al rifornimento di benzina Esso, nei pressi di una nota pasticceria, per motivi di lavoro, si è improvvisamente accasciato ed è morto sul colpo, probabilmente per un malore fulminante. Il fatto è accaduto intorno alle 13 di oggi. Vani i tentativi di soccorso da parte dell’ambulanza del 118 chiamata sul posto dai presenti che sono rimasti in shock per l’accaduto, come ci ha raccontato una testimone. I Carabinieri di Marsala hanno rilevato l’accaduto con il medico legale per gli opportuni accertamenti del caso.