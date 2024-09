Terremoto di magnitudo 4.1 nel Tirreno Meridionale a largo di Trapani

CROTONE (ITALPRESS) – Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è

stata registrata, alle ore 05:00, dall’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, nella zona a largo del Tirreno Meridionale. L’evento è stato localizzato a una profondità di 1 chilometro, con epicentro in mare. La scossa è stata avvertita a Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Palermo. Non si segnalano danni a persone. Diverse le persone che si sono riversate in strada e le chiamate ai Vigili del Fuoco per la valutazione di eventuali danni a strutture.

– Foto: Cartina Ingv

(ITALPRESS).