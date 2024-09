Vacanze di fine estate e inizio autunno, dove andare in Sicilia

La Sicilia tra mare, entroterra, monumenti e buon cibo si presta a svariate tipologie di turismo, sia interno che nazionale ed esterno. Perchè venire in Sicilia a trascorrere le vacanze? Perchè il meteo è innanzitutto molto mite. A settembre le mete vacanziere più ambite sono Lampedusa, in cui si trova l’Isola dei Conigli, tra le spiagge più belle del mondo, ideale per lo snorkeling grazie alle sue acque trasparenti. C’è anche Scala dei Turchi, una formazione rocciosa di marna bianca nell’agrigentino che offre uno scenario unico al mondo. Nei dintorni ci sono bellissime spiagge dove fare il bagno. La Riserva di Vendicari sulla Costa Orientale, è una riserva naturale ideale per praticare trekking. Da non perdere neppure la spiaggia tipica di Calamosche.

Ad ottobre, con le temperature ancora abbastanza alte, un giro a Palermo è ideale per visitare musei, chiese e palazzi storici, come la Cattedrale, senza tralasciare i suoi mercati, Ballarò e Vucciria in testa. Altre mete ‘orientali’ sono Ragusa, nella sua ‘veste’ marina e ibla, e Noto, meta molto amata dal turismo italico. Ma la Sicilia potrebbe essere meta anche in autunno/inverno. Lo spettacolo scenico che offre l‘Etna, Catania e i suoi simboli ed ancora Messina. Per le ‘fughe’ in famiglia, evergreen tutto l’anno sono Agrigento e la Valle dei Templi, così come Selinunte e Segesta e Marzamemi, un affascinante borgo marinaro situato sulla costa sud-orientale della Sicilia. Per i più giovani non possono mancare mete come Castellammare del Golfo, le Isole Eolie, le Egadi, Pantelleria, San Vito Lo Capo, Cefalù e Taormina anche per un ultimo tuffo. In particolare San Vito a fine settembre ospita il Cous Cous Fest che riempiono le spiagge come fosse luglio/agosto.

Scegliere l’aeroporto giusto può fare risparmiare tempo nel viaggio siculo: