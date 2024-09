Da settembre attiva la social card “Dedicata a te”: boom di beneficiari al Sud

Tra pochi giorni sarà disponibile la nuova social card da 500 euro (+40,3 euro rispetto al 2023), destinata ad oltre 1,3 milioni di persone. Il via al servizio è previsto nel corso del mese di settembre, I nuclei familiari con un reddito Isee basso (uguale o inferiore a 15.000 euro) riceveranno autonomamente la carta che gli verrà assegnata dal Comune di residenza, senza presentare alcuna domanda. I nuclei in questione dovranno essere formati da almeno tre componenti, di cui almeno uno nato entro il 31 dicembre del 2010.

Marsala è la città della provincia di Trapani con più beneficiari previsti (3.953) e la ventesima in assoluto sul territorio nazionale, dove questa speciale graduatoria è guidata da Napoli (32.694), Roma (31.058) e Palermo (21.346). Per la città di Trapani verranno erogate 2.153 social card, meno di Mazara del Vallo (2.681), poco meno di duemila per Alcamo e 1470 per Castelvetrano.

La carta “Dedicata a te‘”vale 676 milioni di euro per il 2024 ed entro settembre 2024 tutti i beneficiari potranno averne la disponibilità. I beneficiari sono saliti a 1.330.000, 30 mila in più rispetto al 2023.

Si potranno acquistare generi alimentari, carburanti o abbonamenti per il trasporto pubblico. Tra i nuovi prodotti alimentari che potranno essere acquistati anche quelli Dop, ortaggi surgelati, prodotti da forno surgelati, tonno e carne in scatola. Tra i prodotti esclusi ci sono quelli considerati non indispensabili, come gli alcolici, i tabacchi o i detersivi.

I beneficiari dovranno attivare la social card (con un primo acquisto) entro il 16 dicembre 2024 e spendere i fondi entro il 28 febbraio del 2025.

Sono esclusi dal novero dei beneficiari della social card coloro che godono di fondi per l’integrazione al reddito, di una indennità di mobilità, della cassa integrazione guadagni o di qualunque altra forma di integrazione salariale per disoccupazione involontaria.