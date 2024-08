Mazara, rifiuti al sito archeologico di Roccazzo. La Commissione Ambiente chiede un intervento immediato all’amministrazione Quinci

La IV Commissione consiliare del Comune di Mazara del Vallo “Igiene, Sanità ed Assistenza Sociale, Tutela dell’Ambiente” ha effettuato ieri mattina un sopralluogo presso il Sito Archeologico di Roccazzo, ubicato nei pressi della frazione agricola mazarese di Costiera.

“L’iniziativa – spiega la presidente Galluffo – ha l’obiettivo di richiamare l’attenzione sull’importanza della salvaguardia di questo luogo di grande valore storico e naturalistico, purtroppo spesso oggetto di atti incivili, come l’abbandono di rifiuti”.

Durante il sopralluogo, la Commissione ha rilevato con rammarico la presenza di rifiuti abbandonati. “Un fenomeno – sottolinea la Commissione – che non solo deturpa l’ambiente, ma offende anche la memoria storica custodita da questo sito. Roccazzo, infatti, non è soltanto un luogo di straordinario valore archeologico, ma anche una testimonianza viva delle nostre radici culturali, inserito in un contesto naturale di pregio che merita rispetto e salvaguardia”.

A seguito del sopralluogo la Commissione ha prontamente segnalato la situazione all’Assessorato all’Ambiente e al Sindaco, richiedendo un intervento immediato per la rimozione dei rifiuti visibili, documentati anche nelle foto in allegato.

“La pulizia del sito – osserva la IV Commissione consiliare – rappresenta un primo passo fondamentale per la protezione di questo prezioso patrimonio”.

Proposta anche l’installazione di telecamere di sorveglianza nell’area, con l’obiettivo di prevenire ulteriori atti di abbandono illegale di rifiuti e garantire una maggiore sicurezza per il sito.

La Commissione rivolge un accorato appello a tutti i cittadini “affinché sviluppino una maggiore coscienza civica e si impegnino attivamente nella tutela del nostro patrimonio storico e ambientale. È indispensabile comprendere che ogni gesto di cura verso l’ambiente, ogni rifiuto correttamente smaltito, è un atto di rispetto non solo verso la natura, ma anche verso la storia che ci appartiene. L’amministrazione comunale ha avviato già delle importanti azioni per tutelare il nostro territorio ed è compito di tutti, istituzioni e cittadini, collaborare per proteggerlo e valorizzarlo. Solo attraverso un impegno condiviso – conclude la IV Commissione – potremo assicurare che luoghi come Roccazzo continuino a essere una fonte di orgoglio e identità per la nostra comunità”.