Renato Campo Campione Regionale nel XIII Torneo “Scacchi Sotto le Stelle” a Petrosino

Con l’organizzazione dell’ASD Lilybetana Scacchi e dello CSEN Comitato Provinciale di Palermo, si è svolto lunedì 12 agosto, presso Piazza Biscione a Petrosino, nell’ambito delle manifestazioni dell’Estate Petrosilena 2024, il XIII Torneo Scacchi Sotto le Stelle, valido come Campionato Regionale CSEN, con cadenza di gioco blitz (10 minuti a testa).

Trentasei giocatori di tutte le età si sono dati battaglia sulla scacchiera e a prevalere, dopo 7 turni di gioco, è stato il Candidato Maestro trapanese (tesserato per l’ASD Lilybetana Scacchi) Renato Campo, che ha chiuso a punteggio pieno, precedendo sul podio, distanziati di due lunghezze, rispettivamente il giovane milanese Riccardo Costalonga (Campione italiano Under 12 in carica) ed il lilybetano Francesco Bevilacqua.

Premi di fascia sono andati al milanese Edoardo Giannone (Under 16) e ai marsalesi Nicolò Licari (Under 14), Gioele Sturiano (Under 12), Edoardo Fontana (Under 10) e Samuele Fazio (Under 8).

Ottima la direzione arbitrale dell’Arbitro Nazionale Domenico Buffa di Marsala, ben coadiuvato dall’altro Arbitro Nazionale Francesco Lupo di Palermo.

Alla manifestazione ha presenziato Giuseppe Cerami, Presidente dell’ASD Lilybetana Scacchi e Presidente del Comitato Regionale della FSI e Salvo Cottone, responsabile della sezione scacchi dello CSEN Palermo.

Al termine del torneo, in occasione della premiazione, sono intervenuti il Sindaco di Petrosino Giacomo Anastasi, il quale ha voluto confermare la vicinanza dell’Amministrazione Comunale da lui presieduta alle istanze dell’ASD Lilybetana Scacchi, da sempre promotrice di diverse manifestazioni scacchistiche nel comune petrosileno, e l’assessore Caterina Marino, la quale si è detta positivamente colpita dalla notevole quantità di giovani e giovanissimi che si cimentano nella pratica degli scacchi, da lei stessa definito un vero e proprio sport della mente adatto a tutte le età.