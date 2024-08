Salvato un giovane vicino il Lido Signorino, si è trattato di un malore in acqua

Un altro salvataggio si è verificato nelle spiagge marsalesi. Questa volta siamo vicino al Lido Signorino, dove un giovane ha accusato un malore improvviso e convulsivo mentre si trovava in acqua, nel basso fondale più vicino la riva. Il giovane è stato portato nella sabbia dagli amici che hanno cercato di fargli ombra, con difficoltà vista la massiccia presenza di persone ‘come formiche‘, così come ci hanno raccontato alcuni testimoni sul posto. A prestargli i primi soccorso sono stati i bagnini del lido, considerando che il fatto è accaduto in una cosiddetta, per legge, ‘zona intermedia’, ovvero un’area in questo caso tra lo stabilimento balneare e la spiaggia libera dell’Escondido (quest’ultima è presidiata dagli assistenti bagnanti della coop. la Valle Verde che si è aggiudicata la gara del Comune), dove chi presta vigilanza ed è più vicino al luogo di pericolo deve prestare soccorso.

In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, il giovane è stato messo in sicurezza. Il mare in ogni caso era calmo e nonostante il ragazzo avesse imbarcato dell’acqua quando si è accasciato, non si è trattato di annegamento.