“Dalla Pediatria dell’ospedale di Marsala mi hanno rubato i 600 euro nel portafoglio”

Una vicenda alquanto inquietante è accaduta all’ospedale di Marsala. Per il vero non è di certo l’unico caso in Italia, ma di sicuro è preoccupante. A raccontarcela è Massimo D., un cittadino marsalese: “La bimba di mia cognata è stata ricoverata al Paolo Borsellino per 15 giorni. Proprio quando ha firmato il foglio di uscita, mia cognata ha lasciato la borsa nella stanza del reparto di Pediatria. Ma quando fa ritorno scopre che dentro il portafoglio non c’erano più i 600 euro che aveva prelevato per pagare l’assicurazione della macchina. Ha dovuto ovviamente fare denuncia contro ignoti dai Carabinieri e contro il reparto”.

Dopo aver parlato con il primario è stato fatto presente che nel reparto ci dovrebbe essere sempre un cartellino di entrata e uscita con l’orario per risalire a chi ha rubato i 600 euro. Adesso tanti dubbi: chi è stato?