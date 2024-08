L’Oipa di Trapani provvede alla copertura antiparassitaria di cani e gatti randagi

Anche quest’anno l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) di Trapani scende in strada per la prevenzione dei randagi in strada. Nell’ambito del progetto ProteggiAMOli, come lo scorso anno i volontari dell’associazione stanno provvedendo alla copertura antiparassitaria dei cani e dei gatti senza casa grazie alle donazioni di privati cittadini e dei negozi di articoli per animali. Sono circa 180 i quattrozampe cui sono stati applicati gli antiparassitari. A differenza degli altri anni, dato il numero di antiparassitari a disposizione, abbiamo deciso di estendere il progetto anche ai randagi dei comuni di Valderice, Custonaci, Erice, Misiliscemi, Paceco oltre che a quelli di Trapani. Oltre che in strada, il volontari hanno applicato gli antiparassitari anche agli ospiti presenti all’interno dell’ambulatorio veterinario comunale di Valderice.

«Siamo più che soddisfatti anche di questa quarta edizione perché siamo nuovamente riusciti a svolgere un ottimo lavoro per i nostri amici a quattro zampe», spiega Baldo Ferlito, delegato dell’Oipa trapanese.

I volontari dell’Oipa di Trapani continueranno ad applicare antiparassitari fino a esaurimento scorte; per gli animali questo è un gran beneficio date le elevate temperature. Allo stesso tempo, i Comuni ne trarranno un beneficio in quanto vi saranno meno animali con problemi di salute causati da pulci, zecche e zanzare. «Un sentito grazie va a tutti i negozi di animali che hanno permesso la realizzazione di questa iniziativa e a tutti i volontari e ai privati cittadini che ogni giorno accudiscono decine di animali su tutto il territorio trapanese e oltre. Senza questa catena di solidarietà i cani randagi sarebbero ancora più soli», aggiunge Ferlito.