Marsala: un’altra donna è morta annegata

Tragico episodio sulle spiagge marsalesi in questa prima domenica di agosto. Una signora di 65 anni è deceduta, verosimilmente per annegamento, nella zona del litorale sud di Marsala. La donna era in mare per un bagno e a un certo punto è andata in difficoltà a causa delle forti correnti. Nonostante i soccorsi e i tentativi di rianimarla, non c’è stato nulla da fare ed è stato constatato il decesso della donna. Sul posto due ambulanze del 118 e i Carabinieri. Sgomento tra i numerosi bagnanti presenti in spiaggia, che hanno assistito in diretta al drammatico evento.

Nei giorni scorsi altri tragici episodi si erano verificati a Marsala, ma nella zona dello Stagnone. In quei casi, però, più che le condizioni del mare si ritiene che i decessi siano stati dovuti a malesseri accusati dai bagnanti.