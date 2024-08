Oppo e Soares argento nel due di coppia pesi leggeri a Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La medaglia che tutti si aspettavano è arrivata. Stefano Oppo e Gabriel Soares conquistano uno splendido argento nel due di coppia pesi leggeri, prova del canottaggio che vedeva il nostro equipaggio tra i favoriti. Dopo aver incalzato la Grecia nelle prime fasi di gara, gli azzurri scivolano in terza posizione per la risalita dell’Irlanda, che si invola verso un oro in solitaria. McCarthy e O’Donovan dominano col tempo di 6’10″99, poi il testa a testa per l’argento: gli azzurri chiudono in 6’13″33, beffando i greci per soli 11 centesimi. Salgono così a 17 le medaglie italiane in queste Olimpiadi.

