Marsala, i libri della biblioteca comunale tornano disponibili alla consultazione

Eseguiti interventi specialistici che hanno rimesso a nuovo il patrimonio della struttura.

Si è tenuto nella mattinata del 1 agosto un incontro con la stampa sulla Valorizzazione e la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale materiale e immateriale del Complesso Monumentale San Pietro”, Durante i lavori che si sono protratti per diverso tempo è stato portato a termine un intervento finalizzato a garantire un’adeguata conservazione del patrimonio bibliografico antico, che costituisce parte della memoria storica della città di Marsala.

All’ incontro che si è tenuto a San Pietro hanno preso parte l’Assessore Maria Donatella Ingardia, il collega Francesco Marchese, la dirigente del settore Attività culturali Giovanna Basirico, il funzionario del settore cultura Milena Cudia nonché la professoressa Barbara Manachini dell’Università di Palermo e il titolare della ditta che ha eseguito le azioni di sanificazione e di restauro Pietro Livi. Presente anche il presidente del consiglio Enzo Sturiano.

L’intervento, in particolare, ha visto la realizzazione di diversi lavori eseguiti dalla Ditta Frati e Livi.

In particolare, per quanto attiene la parte riguardante la disinfestazione di tutti i fondi antichi e storici della Biblioteca/Archivio S. Struppa, anche recentemente attaccati da diversi tipi di piccoli insetti, è stato utilizzato un nuovo trattamento di crio disinfestazione, che si basa su un repentino abbassamento della temperatura fino al cuore del carteggio, utilizzando ghiaccio secco in forma granulare a -78°. L’assessore Marchese ha ricordato come sono stati libri collocati in circa 400 metri lineari ad essere oggetto dell’intervento.

L’efficacia del trattamento è stata verificata e validata proprio a Marsala, durante lo svolgimento delle operazioni di disinfestazione, dalla Professoressa Barbara Manachini, entomologa di fama internazionale docente dell’Università degli Studi di Palermo.

“Grazie al fondo cultura – ha fatto presente l’Assessore Maria Donatella Ingardia – abbiamo attuato questo intervento manutentivo, rilevante e prezioso per la restituzione della memoria storica della città, attraverso le fonti documentarie più attendibili”.

“Questi documenti – ha ricordato da direttrice Milena Cudia- erano danneggiati da attacchi di muffe, insetti e gravi ossidazioni degli inchiostri manoscritti e, per questo, fino ad ora di impossibile consultazione, tornano adesso consultabili”.