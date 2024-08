Marsala: deceduta Giovanna Maria Clelia Pellegrino, cognata del sindaco e moglie del giudice Piero Grillo

E’ deceduta oggi Giovanna Maria Clelia Pellegrino, cognata del sindaco Massimo Grillo, nonchè cugina del deputato regionale Stefano Pellegrino. Lascia il marito Piero, giudice in pensione già Presidente di Sezione del Tribunale di Trapani e tre figli Salvatore, Maria Luisa e Valentina.

In questo triste momento il vice sindaco, il Presidente del Consiglio comunale, gli assessori, i consiglieri comunali, il Segretario Generale, i dirigenti, lo Staff e il personale del Comune si associano al dolore del sindaco e dei familiari tutti per la dipartita terrena della signora Clelia. I funerali si svolgeranno domani alle ore 10.30 in Chiesa Madre.

Le redazioni di itacanotizie.it e Marsala C’è formano le più sentite condoglianze al sindaco e al giudice Piero Grillo e alla sua famiglia.