All’Insonnia Salotto Culturale di Tre Fontane il cabaret di Antonello Costa

Antonello Costa è sicuramente uno degli artisti più originali e di talento del panorama comico italiano; artista unico nel suo genere, canta, balla, recita, intrattiene e coinvolge il pubblico con una serie formidabile di numeri comici. Lo spettacolo, “E’ meglio che faccia da solo”, è un vero e proprio varietà moderno, in tour nei più importanti teatri e piazze italiane ed approderà all’Insonnia Salotto Culturale di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, il 29 luglio, alle ore 21.30. In scena i personaggi che hanno reso noto Antonello come Don Antonino lo zio siculo, Tony Fasano figlio degli anni 70, Sergio il cugino esaurito, Rocco il lookmaker gay, Hamed e il suo kebar, Mc Adelio rapper con la zeppola, Raffaello Piombo il cugino calabrese di Tiziano Ferro, il Karacosello, il Kitmancula famosa danza russa e il salsero. Il tutto intervallato dal corpo di ballo e dai numeri musicali, biglietto da visita dell’originalità di Antonello, come Chaplin – Jackson, Totò break, Un uomo di mondo e le nuove macchiette e personaggi dall’ultimo spettacolo teatrale “Costa Power il potere del sorriso”.

La regia e i testi dello spettacolo sono di Antonello Costa con la partecipazione di Annalisa Costa e due bellissime ballerine. Tanta per lui la tv nazionale, da Beato tra le donne su canale 5, a Ci vediamo in tv da Paolo Limiti, da Casa rai 1 con Giletti, al Tg2 costume e società, da Cominciamo bene su rai 3 a Sabato Italiano su rai 1 con Pippo Baudo, da Buona Domenica e Maurizio Costanzo Show su canale 5, a Uno mattina su rai 1 a Giass su canale 5 di Antonio Ricci.Al cinema è stato co – protagonista al fianco di Diego Abatantuono nel film “2061 un anno eccezionale” con la regia di Carlo Vanzina. Nel 2022 co-protagonista di ROSANERO film Sky con Salvatore Esposito. Nel 2014 ha interpretato Njegus nell’operetta “La vedova allegra” al teatro Regio di Torino con la regia di Hugo De Ana. A Tre Fontane si esibirà in uno spettacolo unico, coinvolgente, per tutta la famiglia, da non perdere assolutamente. Per informazioni e i biglietti chiamare ai numeri: 3755172759 – 3381326209 – 3345603865.