Memorial e celebrazioni a Napola in ricordo di Don Paolo Gucciardo

In occasione del 60° anniversario di ordinazione presbiterale, le comunità di Napola, Lenzi e Dattilo ricordano don Paolo Gucciardo, parroco per 56 anni della frazione ericina di Napola scomparso il 20 aprile del 2023 all’età di 85 anni. Venerdì 26 luglio alle ore 19 si terrà la Santa Messa e alle ore 21 una serata memorial con video, musica e testimonianze nel campetto parrocchiale.

Sessant’anni fa, il 26 luglio del 1964 nella Cattedrale “San Lorenzo” per l’imposizione delle mani del vescovo Francesco Ricceri, insieme a don Paolo furono ordinati anche altri due sacerdoti originari di Calatafimi: mons. Gaspare Aguanno, anche lui scomparso due anni fa e il canonico don Sebastiano Scandariato che celebrerà l’anniversario con la comunità parrocchiale di Paceco dov’è stato parroco per oltre 35 anni per la festa di Regina Pacis il prossimo 22 agosto.