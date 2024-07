Al Palermo Ladies Open wild card per Karolina Muchova

PALERMO (ITALPRESS) – Una nuova stella illuminerà la 35esima edizione dei Palermo Ladies Open, torneo WTA 250 al via sabato sui campi in terra rossa del Country Time Club di Mondello. La ceca Karolina Muchova, ex numero 8 al mondo, sarà al via nel tabellone principale grazie a una wild card concessa dal direttore del torneo, Oliviero Palma. Oggi numero 34 della classifica mondiale, Muchova è rientrata nel circuito a metà giugno dopo un lungo stop per un infortunio al polso destro, operato a febbraio. In carriera ha vinto un titolo Wta (Seul 2019), ma soprattutto ha ben figurato nelle prove del Grande Slam, raggiungendo nel 2023 la finale al Roland Garros, battuta soltanto dalla regina del ranking, Iga Swiatek, e le semifinali allo US Open. Palermo sarà una tappa fondamentale per Muchova in preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, dove rappresenterà la Repubblica Ceca sia nel singolare che nel doppio, in coppia con Marketa Vondrousova. Muchova impreziosirà ancor di più un tabellone principale di altissimo livello, guidato dalla cinese Qinwen Zheng, numero 8 del ranking WTA e campionessa in carica sulla terra rossa di Mondello.

Al via anche quattro italiane: Sara Errani (per lei 15esima partecipazione al torneo di Palermo), Elisabetta Cocciaretto, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan.

Intanto al Country è già tutto pronto per accogliere le giocatrici. Sabato 13 e domenica 14 si giocheranno le partite delle qualificazioni, poi da lunedì 15 prenderanno il via i match del main draw.

