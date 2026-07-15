Marsala custodisce un’opera di Arnaldo Pomodoro che merita visibilità

Il recente omaggio della Fondazione Arnaldo Pomodoro a una delle opere custodite a Marsala rappresenta un’importante occasione per richiamare l’attenzione su un patrimonio artistico di straordinario valore che la città possiede e che merita di essere maggiormente conosciuto e valorizzato.

La Fondazione Arnaldo Pomodoro, nata per volontà dello stesso Maestro con la missione di conservare, studiare e promuovere la sua opera nel mondo, continua infatti a mantenere viva l’attenzione anche sul “Moto terreno solare”, il monumentale intervento ambientale realizzato per il Simposio di Minoa a Marsala. Attraverso il proprio Archivio online e le attività di divulgazione, la Fondazione annovera quest’opera tra i lavori più significativi della produzione monumentale dell’artista, contribuendo a far conoscere, anche a livello internazionale, il patrimonio custodito dalla nostra città.

Nel ricordo del Maestro Arnaldo Pomodoro, tra i più grandi scultori italiani del Novecento, la recente pubblicazione di un dettaglio dell’opera marsalese da parte della Fondazione assume un valore simbolico ancora più forte: è il riconoscimento dell’importanza di un’opera che continua a essere parte integrante della narrazione artistica promossa dall’istituzione creata dallo stesso Pomodoro. Una parte di questo straordinario progetto è custodita all’interno del Minoa di Marsala, dove l’opera continua a esprimere la forza creativa dell’artista e la sua visione della scultura come dialogo tra materia, spazio e luce. La costante attenzione che la Fondazione dedica al Simposio di Minoa rappresenta un invito anche per Marsala: riconoscere questo capolavoro come una delle eccellenze culturali del territorio, inserirlo stabilmente nei percorsi turistici e artistici della città e promuoverlo come simbolo dell’incontro tra il patrimonio storico di Marsala e l’arte contemporanea.

Rita Canino