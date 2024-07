Il palermitano Roberto Ginex eletto nel nuovo cda dell’Inpgi

PALERMO (ITALPRESS) – L’Assemblea generale dei 52 delegati ha eletto oggi a Roma il nuovo consiglio di amministrazione dell’Inpgi, Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani. Tra i cinque componenti del cda c’è anche il palermitano Roberto Ginex, gli altri sono Stefano Gallizzi (Lombardia), Massimo Marciano (Lazio), Mattia Motta (Emilia Romagna), e Beppe Gandolfo (Piemonte).

L’Inpgi, l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani si occupa di gestire le posizioni di giornalisti free lance, autonomi, co.co.co e collaboratori.

Ginex, giornalista dal 1992, da oltre 25 anni impegnato attivamente nel sindacato dei giornalisti dapprima come consigliere regionale, poi segretario di Assostampa Palermo, da aprile 2018 a fine agosto 2022 è stato segretario regionale di Assostampa Siciliana, oltre ad essere da tempo consigliere nazionale della Fnsi. Giornalista free lance, lavora da anni per un’agenzia di stampa, si è occupato e si occupa di uffici stampa pubblici e privati. Ginex è stato eletto delegato della circoscrizione Sicilia all’Assemblea generale dell’Inpgi con 576 preferenze, il candidato in assoluto più votato d’Italia. Nell’assemblea generale sono presenti altri due siciliani Sergio Magazzù e Vincenzo Lombardo.

Il nuovo consiglio generale sarà coordinato da Patrizia Pennella (Abruzzo) eletta dall’assemblea.

