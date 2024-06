Marsala, il consiglio approva debiti fuori bilancio per oltre 23 mila euro. Domani riunione sul Piano Economico e Finanziario

Riunione nel pomeriggio di mercoledì 26 giugno del Consiglio comunale di Marsala. La consigliera Rosanna Genna torna a puntare l’attenzione sul problema “Sicurezza”. Argomento che affrontiamo in altra parte del giornale.

Sono stati esaminate delibere di debiti fuori bilancio precedentemente prelevati, in tutto 14. Tutti, dopo le singole relazioni del Presidente della Commissione Finanze Eleonora Milazzo, vengono esitati all’unanimità dei consiglieri presenti in aula. Il totale dei debiti approvati è di 23 mila 319 euro.

Si è passati quindi alle delibere di ordine finanziario. Il Presidente del Consiglio ha informato i presenti che in mattinata ha avuto un colloquio assieme al Segretario generale con il Commissario ad Acta nominato dalla Regione per il Bilancio Domenico Mastrolembo e che questi, così come prevede la legge, ha fatto presente che darà 5 giorni di tempo all’Assise Civica dall’inizio della sessione dedicata all’esame dello strumento finanziario per procedere alla sua approvazione. Altrimenti provvederà lui d’ufficio sostituendosi al Consiglio. Su questa comunicazione si è aperto un dibattito in cui sono intervenuti i consiglieri Piero Cavasino e Leo Orlando con quest’ultimo che ha anche sollevato la questione del PEF che i consiglieri hanno ricevuto solo in giornata. “Cose assurde che limitano non solo il mandato degli stessi rappresentanti di Sala delle Lapidi- ha detto -, ma che penalizzano la collettività considerato che proprio il Pef prevede l’aumento delle tariffe della TARI. Il Presidente dal canto suo ha precisato che si tratta di una questione estremamente delicata per la quale il Comune, se il Pef non viene approvato, rischia un buco di un milione di euro e ciò sarebbe estremamente increscioso considerato che nelle prossime settimane le casse municipali dovranno far fronte ad un debito fuori bilancio di altri due milioni di euro per una situazione analoga di una passata Amministrazione.

Sull’argomento è intervenuto anche il vice Sindaco Giacomo Tumbarello esplicitando i motivi del ritardo nella presentazione del PEF al Consiglio.

Il Consigliere Leo Orlando, nel replicare, precisa che la situazione è insostenibile e che da tre anni chiede il piano degli interventi effettuati nell’ambito della Raccolta differenziata dei rifiuti che non gli è mai stato consegnato.

A concludere gli interventi prima della fine della seduta decretata dalla vice presidente Eleonora Milazzo, sono Rosanna Genna che reitera per l’ennesima volta l’intervento fattivo del Sindaco per la questione sicurezza e il Consigliere Pino Ferrantelli che si associa al collega Orlando facendo presente che l’MPA non voterà positivamente il Pef almeno per la parte che interessa l’aumento delle tariffe della Tari per i cittadini.