Il Movimento Popolare Arcobaleno si presenta agli elettori marsalesi

Il Movimento Popolare Arcobaleno, che fa riferimento all’associazione già presente sul territorio e guidata da Sebastiano Grasso, ha indetto per domenica 23 giugno alle ore 19, l’evento di presentazione con aperitivo, della struttura ricettiva Siesta sita in contrada Ettore Infersa 26/A, zona Saline. Potranno partecipare “… tutti coloro, senza distinzione di ceto sociale, che vorranno riprendersi la loro e nostra città di Marsala rivalorizzandone le bellezze” affermano dal movimento. Durante l’evento al quale parteciperanno alcuni dei candidati del Movimento alle prossime elezioni comunali di Marsala, verrà presentato anche il programma del Movimento Popolare Arcobaleno che ha alcuni punti cardini: creare community center, elemento essenziale mai visto prima; il potenziamento delle infrastrutture, i servizi allo stato attuale molto carenti, il lavoro usando i vari fondi PNRR statali e regionali; creare aree da destinare a tutti quei eventi che possono incrementare e promuovere il turismo anche in ambito religioso.