Il Ministro Tajani consegna ad Anna Grassellino il Premio ‘Marisa Bellisario’ a Roma

La scienziata marsalese Anna Grassellino, dal 2020 direttrice del centro SQMS al Fermilab di Chicago, dopo essere stata ricevuta al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha ricevuto il Premio Marisa Bellisario per la categoria Internazionale, nella splendida cornice del Parco archeologico del Colosseo di Roma, dalle mani del Ministro degli Esteri Tajani.

Questa motivazione: “Il Suo esemplare percorso professionale, gli importanti traguardi raggiunti e i prestigiosi riconoscimenti internazionali fanno di Lei un modello di competenza, determinazione e volontà da valorizzare e indicare con forza alle nuove generazioni”. Un bellissimo riconoscimento che Anna ha dedicato alle giovani ragazze che si accingono a fare le loro scelte per il futuro, augurando loro di aver coraggio nelle scelte professionali e di non aver paura a percorrere strade apparentemente impervie per provare a inseguire i loro sogni e le loro aspirazioni. Al fianco della scienziata marsalese a condividere l’importante ed emozionante momento, la famiglia e i genitori, Anna Maria Angileri e Vincenzo Grassellino.