Ars, maggioranza assente: slittano i sussidi agli allevatori. Schifani: “Spettacolo indecoroso”

Solo cinque presenti (su 13 componenti) in terza commissione all’Ars che aveva all’ordine del giorni i provvedimenti a favore degli agricoltori e in particolare il voucher del fieno.

I deputati erano stati chiamati ad esprimere un parere sull’«avviso pubblico per la formazione di un albo dei fornitori di foraggi». Un provvedimento sul quale ieri si è avviata (e conclusa) la discussione generale e che sarà votato martedì prossimo alle 12 quando la commissione è stata riconvocata dal presidente, Gaspare Vitrano. «La situazione è drammatica e merita tutta l’attenzione possibile», dice il deputato di Forza Italia che guida la terza commissione, «sono dispiaciuto e rammaricato per le assenze, ma la commissione ha un regolamento diverso rispetto all’aula che ci ha permesso comunque di affrontare e concludere la discussione generale. Martedì saremo tutti presenti per la votazione finale».

Una mezza battuta di arresto che non è piaciuta neanche a Palazzo d’Orléans il presidente Renato Schifani ha al momento l’interim all’agricoltura da cui filtra un grande disappunto per quanto accaduto. Ira di Coldiretti: «Spettacolo indecoroso».