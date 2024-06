Il Sindaco Forgione: “Oltre al binomio sole-mare, le Egadi vantano un importante patrimonio culturale”

La proposta turistica delle Egadi, gli eventi in programma per l’estate, rifiuti e trasporti: sono alcuni degli argomenti di cui abbiamo parlato nell’intervista al Sindaco delle Egadi, Francesco Forgione.

Sindaco, l’arcipelago delle Egadi ha una doppia vita: quella invernale e quella estiva. Quali sono le difficoltà di gestire un territorio a doppia velocità?

Già il fatto che parliamo di tre isole fa intuire quanto possa essere complesso. Si tratta di territori diversi fra loro. Nel periodo invernale si avverte molto la condizione d’insularità, con tutti i problemi connessi: dai trasporti al diritto alla salute e all’istruzione, dato che le condizioni del mare condizionano sia gli insegnanti che devono arrivare a Favignana e Marettimo sia gli studenti che frequentano scuole sulla terraferma. Durante l’estate passiamo da una popolazione invernale di circa 1.600 persone ad una media giornaliera, nei periodi di luglio ed agosto, che tocca le 40-45mila unità. Tutto questo con una struttura amministrativa comunale parametrata sotto i 5mila abitanti e una pianta organica insufficiente già per questi numeri che, di colpo, si trova a gestire i problemi di un comune molto più ampio. Tra gli aspetti che ci danno maggiori difficoltà, c’è la gestione dei rifiuti, che dobbiamo trasferire sulla terraferma, l’acqua, che viene rifornita prevalentemente con le navi, e quello dei trasporti, legato all’ampio afflusso turistico. Tutti problemi che riguardano le piccole isole e che da noi sono amplificati dalla vicinanza a Trapani e Marsala da cui proviene anche un turistico giornaliero dai numeri molto alti. Il turismo per noi è fondamentale: è la nostra principale risorsa e lavoriamo per offrire un’offerta qualificata.

Cosa state facendo in tal senso?

Stiamo cercando di valorizzare il patrimonio storico-culturale delle isole Egadi, isole che non offrono esclusivamente il binomio sole e mare.

A Favignana, ad esempio, abbiamo l’ex tonnara, che è sempre più un luogo di eventi e istallazioni artistiche, e Palazzo Florio, al cui interno è possibile ammirare una mostra permanente sui Florio. Qui è possibile entrare nel mondo della Bella Époque e dei Florio, ci sono i vestiti dell’epoca e la riproduzione, donata da Prada, dell’abito indossato da Donna Franca nel celebre ritratto di Boldini.

A Marettimo, al di là delle bellezze della riserva marina, abbiamo il Castello di Punta Troia, museo comunale aperto da giugno a novembre.

A Levanzo inoltre è stata aperta una sala con l’esposizione di un rostro risalente alla battaglia delle Egadi che fu combattuta proprio a largo dell’isola. I rostri, grazie anche allo straordinario lavoro di Sebastiano Tusa, sono diventati uno dei simboli della battaglia delle Egadi e abbiamo ritenuto giusto che i visitatori dell’isola potessero vederlo. La bellezza delle coste non ha bisogno di promozione, ma di protezione e tutela.

Per quanto riguarda i servizi, uno degli aspetti da tenere sott’occhio è la pulizia e la gestione dei rifiuti…

Stiamo lavorando anche su questo fronte. Proviamo ad intervenire per superare le lacune di un brutto contratto sui rifiuti che abbiamo trovato. Tuttavia facciamo appello anche al senso civico delle persone il cui contributo è essenziale.

Per quanto riguarda i collegamenti interni sull’isola di Favignana, avete pensato di incrementarli?

Proprio da sabato 8 giugno sono attive delle nuove linee che collegano il porto con le tre aree dell’isola e che saranno attive per tutto l’anno, da mattina a sera.

Ci sono eventi in programma per la stagione estiva?

Abbiamo pensato a diversi eventi di carattere sportivo. Torna anche quest’anno la traversata a nuoto da Levanzo a Favignana. Ci aspettano inoltre spettacoli musicali in tutte le tre isole, il Festival del cinema di Marettimo e il festival della letteratura noir a fine luglio a Favignana che sarà diretto da Giancarlo De Cataldo e che prevede la presenza di ospiti come Carofiglio, Di Giovanni, Veneziani. Quest’anno inoltre la festa del Santo Patrono, a settembre, avrà un ospite importante. Abbiamo un cartellone articolato che punta sulla musica e sul divertimento, ma anche sulla cultura.

C’ è qualcosa che vorrebbe dire ai turisti delle Egadi?

Nelle nostre isole troveranno un’accoglienza straordinaria. Gli auguro di godere di questa bellezza che la storia e la natura ci hanno donato, nel rispetto dei luoghi.

Passando alla politica, recentemente è stata bocciata una mozione di sfiducia nei suoi confronti, cosa succede adesso?

Noi, come amministrazione, andiamo avanti. Mi auguro soltanto che cambino i toni e il livello di scontro, di linguaggio, di provocazione: colpiscono non solo un sindaco e un’amministrazione, ma la credibilità stessa delle istituzioni. Soprattutto in questa fase, in cui bisogna gestire il delicato periodo di afflusso turistico, che è il principale fattore economico delle nostre isole, mi auguro che il senso di responsabilità prevalga sulle esigenze di propaganda e sull’odio che è stato seminato in questi mesi.