Morto il 43enne che a Erice fece incidente a bordo della sua moto

Lo scorso giugno fu coinvolto in un incidente nella frazione ericina di Ballata a bordo della sua moto il 43enne che poi caddè, pare autonomamente, sull’asfalto riportando gravi ferite. Traportato d’urgenza a Palermo, oggi Agostino Parisi è morto. Non ce l’ha fatta. Agostino era un attivo collaboratore del Festival enogastronomico Stragusto – che peraltro in questi giorni si sta svolgendo a Trapani – e a cui gli organizzatori hanno dedicato un post: “Brutta notizia per noi di Stragusto: ci ha lasciato Agostino Parisi, un amico che ha collaborato con noi nei primi anni con serietà e competenza. Un tragico incidente in moto gli è stato fatale, è spirato oggi dopo un mese di coma. Un caro abbraccio alla moglie Sara e a tutta la famiglia”.