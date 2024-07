“Fest’Estate 2024”, prosegue la festa a Santo Padre delle Perriere

Prosegue presso la parrocchia San Francesco di Paola a Santo Padre delle Perriere di Marsala, la “Fest’Estate 2024”. Oggi, 27 luglio, la compagnia teatrale “L’amici du zi Ciccio” presenta “A lui gli occhi, please”. Un omaggio al grandissimo Gigi Proietti. Durante la serata la Sagra del Cannolo. Domenica 19 luglio, giornata esclusivamente religiosa con la Santa Messa al Santuario (ore 18) e la Processione con il simulacro del Santo Patrono per le vie della contrada Sant’Anna (ore 19). Al termine il sorteggio finale dei premi e i giochi d’artificio. Le tre serate (da giovedì a sabato) inizieranno alle ore 21.30 e gli spettacoli si svolgeranno nell’ampio atrio parrocchiale. Il parroco don. Vincenzo Greco invita tutti i cittadini a partecipare a queste serate in piazza.

Il programma:

SABATO 27 LUGLIO

Ore 18.30 Recita del Santo Rosario

Ore 19.00 Celebrazione eucaristica al Santuario

Ore 21.30 La compagnia teatrale “L’amici du zi Ciccio” presenta “A lui gli occhi, please”. Omaggio a Gigi Proietti

Sagra del Cannolo

DOMENICA 28 LUGLIO – FESTA DEL SANTO PATRONO

Ore 09.30 Celebrazione eucaristica in parrocchia

Ore 18.00 Celebrazione eucaristica in Santuario

Ore 19.00 Processione con il simulacro del Santo Patrono per le vie della contrada Sant’Anna

Ore 22.00 Sorteggio finale dei premi e Giochi d’artificio