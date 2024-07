Museo sotto le stelle in Diocesi, iniziative a Mazara

Week-end d’arte – da venerdì 2 agosto a domenica 4 agosto – al Museo diocesano di Mazara del Vallo per l’iniziativa “Museo sotto le stelle”. Tre giorni di iniziative che si terranno nell’atrio del Museo diocesano che, per l’occasione, rimarrà aperto per le visite serali. Si inizia venerdì 2 agosto, ore 21,30, con Francesca Paola Massara (direttrice del museo) e Gaetano Alagna che parleranno del restauro della statua di San Bartolomeo. Il restauro ha cercato di consolidare alcune parti lese, e conservare e far riemergere ciò che restava della elegante decorazione dorata.

Datata al secolo XVI, è espressione monumentale di una devozione fortemente legata al territorio. Alla presentazione sarà presente il Vescovo. Sabato 3 agosto, ore 21,30, relazioneranno Alessandro Abrignani (Nuove scoperte archeologiche nella Diocesi di Mazara e i rapporti con l’Africa Romana) e Mario Tumbiolo (L’ipogeo di San Bartolomeo a Mazara). Domenica 4 agosto, ore 21,30, presentazione del volume di Rosaria Basile “Notturni incantati. Osservazioni poetiche del mondo”. Converserà con l’autrice Vincenzo Corseri. Dal 30 luglio al 5 agosto, il Museo sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18.