Messina Denaro, interrogato il carabiniere della DIA con lo stesso numero di pistola. Nuovi dettagli

Continuano le indagini per scoprire la relazione tra Messina Denaro, Giuseppe Di Giorgi – l’uomo proprietario del box di Mazara del Vallo legato al boss in stato di fermo insieme al cognato e alla moglie – e la pistola, una Walther semiautomatica e carica, che quest’ultimo teneva nascosta in un vano della camera da letto e che dice di aver ritrovato per strada, pistola che però ha lo stesso numero di matricola, guarda caso, di un carabiniere in servizio alla Dia di Trapani.

Il carabiniere è stato adesso interrogato dagli investigatori dopo la scoperta della pistola; il militare in passato ha lavorato anche a Marsala ed ha raccontato di avere acquistato l’arma dalla vedova di un medico che, in punto di morte, aveva espresso alla moglie la volontà di cedere l’arma anche a membri delle forze dell’ordine. Circostanza alquanto strana e, ancora una volta inquietante. Il carabiniere ha anche sostenuto di non avere mai prestato la pistola a nessuno e di non averne mai denunciato lo smarrimento. Ma ancora tante cose sono da chiarire: la pistola è la stessa? E’ stata clonata? O…