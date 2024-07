Olimpiadi, tra gli azzurri in gara anche due atleti trapanesi

Adesso ci siamo. Il sipario sulle Olimpiadi di Parigi si è alzato con la cerimonia d’apertura prevista ieri sera e saranno 402 gli atleti italiani che vi parteciperanno. Quindici i siciliani e due di loro sono della provincia di Trapani. Si tratta del pesista Antonino Pizzolato e dello skater Alessandro Mazzara, entrambi alla seconda partecipazione alla competizione a cinque cerchi dopo aver gareggiato a Tokyo 2020, Giochi che si sono tenuti nel 2021 a causa del Covid. Due settimane in cui a gareggiare sarà il top dello sport mondiale, i Giochi della XXXIII Olimpiade si terranno a nella capitale francese dal 26 luglio all’11 agosto.

Antonino Pizzolato è nato il 20 agosto 1996 a Castelvetrano ma è originario di Salaparuta. Alla seconda partecipazione olimpica, il pesista punta a ripetersi dopo il bronzo conquistato ai Giochi di Tokyo 2020 nella categoria 81 kg, risultato che segna sicuramente l’apice della sua carriera. Stavolta gareggia nella specialità 89 kg e salirà in pedana venerdì 9 agosto dalle ore 15. Appassionatosi ai pesi tra i banchi di scuola grazie a un video durante l’ora di educazione fisica, si butta a capofitto nella disciplina e vince tre volte di fila gli Europei, nel 2019, 2021 e 2022. Nel 2017 conquista il bronzo ai Mondiali che si sono disputati negli Stati Uniti, 32 anni dopo l’ultimo podio iridato azzurro, firmato da Norberto Oberburger. Pizzolato studia Scienze Motorie, gareggia per la società Fiamme Oro ed è allenato dal tecnico Sebastiano Corbu. In pedana è soprannominato Caterpillar, per l’energia e la forza che utilizza a ogni alzata. Inoltre pratica nuoto ed è appassionato di sport motoristici, una passione che gli deriva dal padre, ex pilota di rally.

Nello Skateboard invece sarà protagonista Alessandro Mazzara, nato a Erice 20 anni fa, il 5 maggio 2004, ma trasferitosi da bambino a Roma. Torna spesso in Sicilia per le vacanze, ma proprio nella Capitale si appassiona a questa disciplina, iniziando a muovere i primi passi allo skatepark di Cinecittà. Nel 2017 ha concluso al primo posto sia le Vert Finals PRO Skate sia il Nass Festival di Bristol mentre nel 2019 vince il Campionato italiano. Anche lui tre anni fa ha preso parte ai Giochi di Tokyo 2020 terminando al dodicesimo posto, stessa posizione ottenuta anche ai Mondiali di Ostia nel 2023. Mazzara gareggia per le Fiamme Gialle ed è allenato da Daniele Galli, che lo segue da sempre. Lo skater studia al liceo artistico, tra i suoi hobby la musica, la Playstation e il videomaking, tanto che possiede un canale YouTube con cui aggiorna i suoi tifosi sulle sue trasferte. Il giovane ericino gareggerà mercoledì 7 agosto nel Park. Mazzara non parte tra i favoriti nella sua specialità, dove a fare la voce grossa dovrebbero essere gli statunitensi Bottger e Carew, oltre al brasiliano Cini, ma punta a fare tesoro dell’esperienza di tre anni fa e magari recitare un ruolo di outsider.