Valentina Piraino: “Sconvolta dalle accuse del sindaco di Marsala, prendo le distanze dall’Amministrazione”

Durante la seduta di Consiglio comunale di ieri, in cui si è discussa e poi votata (negativamente)la mozione di sfiducia al sindaco Massimo Grillo, è stata chiamata in causa più volte, l’ex vice sindaca Valentina Piraino. Come è noto, l’avvocato marsalese si era dimessa dal suo ruolo di braccio destro del primo cittadino e da assessora, in quanto in disaccordo sull’azione amministrativa di Grillo.

Adesso Valentina Piraino torna a parlare e lo fa duramente con un post pubblico sul suo profilo Facebook: “Sono sconvolta dalle affermazioni menzognere fatte dal sindaco Grillo nei miei confronti e nei confronti dei consiglieri Cavasino e Milazzo a cui va tutta la mia stima e la mia solidarietà. A tutela della mia immagine professionale e personale devo necessariamente chiarire che da parte mia non c’è mai stata alcuna pressione nè tantomeno pianificazione di progetti alternativi che partissero da una richiesta del mantenimento del mio ruolo da vice sindaco e di un Assessorato al consigliere Milazzo – dichiara -. Rimando al mittente tutte le accuse fatte nei miei confronti, ivi compresa la gestione dei rapporti con il Consiglio per un mio tornaconto, e se non chiaro finora, prendo ufficialmente le distanze da questa Amministrazione fiduciosa del fatto che la verità prima o poi vince sempre”.