Domenica di vento nelle coste trapanesi e per i kite è una benedizione. Lo è stato meno per un kitesurfer che si era portato nelle acque di San Giuliano, comune di Erice. Sulla sua tavola è finito in balia delle onde e della corrente, cercando di chiamare aiuto alle persone presenti in spiaggia che sono riusciti a raggiungerlo con le tavole da surf riportandolo a riva. Al momento non c’è ancora un servizio di assistenza bagnanti anche se l’estate sta pian piano iniziando.