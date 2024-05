La Guardia Costiera di Mazara salva 11 migranti del Nord Africa￼

Nelle prime ore della giornata di martedì 28 maggio, la Guardia Costiera di Mazara del Vallo ha soccorso 11 uomini di provenienza nord-africana rinvenuti in mare su un’imbarcazione alla deriva, distante circa 10 miglia nautiche dal porto della città del Satiro. Dopo la segnalazione, la catena del soccorso marittimo cui il personale della Guardia Costiera è demandato si è messa subito in moto. La segnalazione è arrivata alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Mazara del Vallo dal 12° Centro Secondario di Soccorso Marittimo Guardia Costiera di Palermo. La Guardia Costiera di Mazara del Vallo disponeva in primis a una nave mercantile battente bandiera portoghese che transitava in zona di dirigersi sul punto della segnalazione, in modo tale da prestare eventualmente prima assistenza e monitorare la situazione. Inoltre, la motovedetta CP 849, specializzata in operazioni SAR (Search and Rescue, ovvero ricerca e salvataggio) ha mollato gli ormeggi per dirigersi sul luogo dell’evento e trarre in salvo tutte le persone in difficoltà.

Una volta giunti sul punto, il personale militare ha constatato la presenza di una piccola imbarcazione priva di motore, di colore blu, che aveva a bordo 11 migranti, procedendo al loro trasbordo per poi condurli a terra, al sicuro. Una volta giunti sulla terraferma, in porto, gli 11 migranti di nazionalità tunisina e marocchina sono stati sottoposti ai controlli sanitari di rito da parte dei medici della Sanità Marittima, che hanno accertato il loro buono stato di salute. Dopodiché, con il coordinamento della Prefettura di Trapani, è stato possibile procedere al trasferimento dei migranti presso un centro d’accoglienza del capoluogo, scortati dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza per le successive procedure di identificazione previste in questi casi.