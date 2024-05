Marsala, il consigliere Orlando propone di chiudere il parcheggio di via G. Anca Omodei

Consiglio comunale Marsala del giorno 28 maggio, si sono affrontati diversi temi ma poi è caduto il numero legale e il conseguente rinvio alla giornata del 29 alle ore 17.

Sono intervenuti il consigliere Antonio Vinci che ha posto l’attenzione sul nuovo Regolamento Urbanistico che, a detta degli Uffici e di alcuni professionisti, presenta delle criticità. Il presidente Enzo Sturiano ha chiarito che la criticità riguarda un articolo , nello specifico il 5bis, già rilevata in sede di conferenza dei Capigruppo. Il dirigente del settore Mezzapelle ha chiarito che l’articolo è stato condiviso in sede di Commissione e dall’Ordine degli Ingegneri, aggiungendo che il Consiglio è sovrano e può modificarlo.

Altri interventi quelli di Pino Ferrantelli (problema acqua in città e fognature lidi sud); Mario Rodriquez (problema acqua e guasto anche alla conduttura di Bresciana); Rino Passalacqua (dramma acqua e soluzioni da approntare tempestivamente; occasioni di finanziamento per l’idrico non colte, a differenza di alcuni ATI idrici siciliani che hanno invece ottenuto risorse); Leo Orlando (situazione acqua richiede opportune misure per informare e soddisfare esigenze cittadinanza; occorre un piano di emergenza, così come occorrono nuove autobotti; chiede la chiusura del parcheggio di via G. Anca Omodei per motivi di sicurezza – o quanto meno presidiarlo – tenuto conto che non si riesce a farlo funzionare); Rosanna Genna (il Comune non ha un adeguato piano di Protezione civile; problema sicurezza in città non può essere trascurato e va subito affrontato).

L’assessore Ivan Gerardi, sul problema acqua ha riferito delle iniziative urgenti intraprese: di avere programmato tre turnazioni di autobotti, con precettazione di autisti, e chiesto ad Enti la disponibilità di mezzi; inoltre, si sta approntando ordinanza per coordinare i privati autobottisti.

.Riguardo alla fognatura lidi sud, si attendono le ultime verifiche per collaudare la linea e procedere con gli allacci.

Subito dopo ha preso la parola l’assessore Donatella Ingardia che prima ha risposto sul tema sicurezza, affermando che si sono già svolti due tavoli tecnici e che bisogna fare i conti con la carenza di personale (richiesti vigili stagionali), cui si sopperisce al momento con l’Esercito che presidia alcune zone. Sul parcheggio comunale di via G. Anca Omodei, ha concluso, si sta valutando l’affido della gestione per fruire appieno del servizio.

Concluse le comunicazioni, l’Aula – dopo un acceso a volte aspro dibattito – ha respinto il prelievo del punto riguardante le “Osservazioni sul Piano Paesaggistico” proposto dal presidente Sturiano. A seguire, si è passati alla trattazione della delibera su “Studio e classificazione delle tipologie edilizie del centro storico”. Dopo la relazione tecnica del dirigente, all’atto della votazione della proposta di accantonamento è venuto meno il numero legale. L’Aula, come da Regolamento, si è quindi aggiornata al pomeriggio del 29 alle ore 17.