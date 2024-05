Addio a Vito Titone, docente universitario e anima della ‘vecchia’ Rifondazione Comunista marsalese

Marsala perde una figura intellettuale importante. Il docente universitario di Lettere Vito Titone, anima e figura di spicco del partito di Rifondazione Comunista marsalese fino ai primi anni del 2000, è venuto a mancare all’età di 75 anni. Da anni le sue condizioni di salute erano peggiorate e negli ultimi giorni era ricoverato in ospedale a Palermo. Questa mattina il decesso. Ex consigliere comunale di Rifondazione, fu candidato a sindaco negli anni ’90, nell’anno in cui venne eletto primo cittadino Salvatore Lombardo; al partito però scatto un seggio che andò proprio a lui.

I funerali saranno domani alle ore 17 presso la chiesa di San Francesco di Paola in corso Calatafimi. La redazione si unisce al dolore della famiglia, della moglie, dei due figli e dei nipoti.