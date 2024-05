Parata di autorità all’Impero con la Scuola “De Gasperi” di Marsala nel segno della legalità

Il 13 maggio, al Teatro Impero di Marsala, si è svolta la manifestazione “I Custodi della legalità”, organizzata e curata dal dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Alcide De Gasperi”, Leonardo Claudio Gulotta. Alla manifestazione, svoltasi con il patrocinio dell’Assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale per la Regione Sicilia, hanno preso parte come relatori il Questore di Trapani Giuseppe Felice Peritore, il Capitano della Compagnia Carabinieri di Marsala Guido Romano Rosadoni, la Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Marsala Adriana Curto, il vice comandante della Capitaneria di Porto di Marsala Tommaso Rallo, il Sottotenente del 37° stormo dell’Aeronautica Militare Domenico Capuano, la Presidente del Tribunale di Marsala Alessandra Camassa, la vice presidente del Centro Antiviolenza “La Casa di Venere” Roberta Anselmi.

Sul palco anche spazio al Sostituto Procuratore del Tribunale dei Minori di Palermo Massimo Russo, all’attuale Presidente della Commissione Antimafia Antonello Cracolici e alla giornalista e storica cronista antimafia Sandra Amurri. Il tema della legalità è stato affrontato, non solo relativamente alla lotta alle mafie, ma in riferimento ad ogni forma di violenza, con particolare riferimento al femminicidio, grazie alla presenza delle signore Armata e Cammarata, rispettivamente cognata e madre di Marisa Leo, la professionista del vino uccisa dall’ex compagno lo scorso anno. La manifestazione è stata aperta dall’esecuzione dell’inno di Mameli in versione canora e strumentale, eseguita dall’Orchestra della scuola e dai saluti del sindaco Massimo Grillo. Si sono alternate riflessioni, poesie, esecuzioni musicali, con una scenografia di immagini e disegni realizzata da alunni e docenti.