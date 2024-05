Strage Capaci, commemorazioni in diverse città trapanesi

In Provincia di Trapani diverse le iniziative nella Giornata nazionale della legalità. L’Amministrazione di Alcamo organizza, il 23 maggio, nel XXXII anniversario della strage di Capaci, una cerimonia per ricordare ed onorare la memoria del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti di scorta, i poliziotti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Alle 10.30 a Piazza Falcone Borsellino, il Sindaco Domenico Surdi deporrà la Corona per Giovanni Falcone e le vittime della mafia; a seguire, un componente del Premiato Complesso Bandistico Città di Alcamo eseguirà il Suono del Silenzio.

Saranno presenti l’assessore alla cultura Donatella Bonanno, il Presidente del Consiglio Saverio Messana, l’arciprete della Chiesa Madre, don Aldo Giordano e il Comandante della Polizia Municipale, Ignazio Bacile. Alla cerimonia parteciperanno le classi quinte (circa 130 alunni) della Direzione Didattica San Giovanni Bosco che presenteranno un flashmob, quale momento conclusivo di un lavoro svolto durante l’anno scolastico dal titolo “Campioni di legalità”. Il sindaco Domenico Surdi ha dichiarato: “il 23 Maggio è l’appuntamento per non dimenticare chi ha speso la propria vita in nome della legalità e della giustizia; è nostro dovere di cittadini ed amministratori lavorare in nome della cultura delle regole e della cittadinanza consapevole e, soprattutto, trasmettere alle giovani generazioni la cultura della prevenzione e del contrasto di qualunque forma di illegalità, di sopruso e sopraffazione”.

Il 23 maggio 2024, alle ore 11. a Pantelleria si terrà una solenne commemorazione in occasione dell’anniversario delle stragi di Capaci. L’evento vedrà la partecipazione di cittadini, studenti, autorità locali e rappresentanti delle forze dell’ordine. Il corteo commemorativo partirà da Piazza Cavour e si dirigerà verso Via Napoli, concludendosi davanti all’Istituto Scolastico. Invitiamo tutta la cittadinanza a unirsi a noi in questo importante momento di riflessione e memoria. “Le stragi di Capaci rappresentano una ferita profonda nella nostra storia, ma anche un monito costante dell’importanza della giustizia e della legalità. Ricordare Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della loro scorta non è solo un dovere morale, ma anche un impegno verso le future generazioni affinché simili atrocità non abbiano mai più a ripetersi. Invito tutti i cittadini a partecipare numerosi, affinché la memoria di questi eroi resti viva e ci guidi nel costruire una società più giusta e sicura”, afferma il sindaco D’Ancona.