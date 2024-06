Studenti dell’Università in visita alla centrale elettrica di Favignana per parlare di efficienza energetica

Non solo mare, non solo vacanza, non solo storia: Favignana è anche innovazione e sguardo al futuro, isola protagonista della ricerca, della formazione e della sperimentazione tecnologica. Pochi giorni fa, un gruppo di studenti che frequentano il primo e il secondo anno del corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica dell’Università degli Studi di Palermo sono sbarcati sull’isola, accompagnati dai loro docenti, per visitare la Sea, la società elettrica che produce e distribuisce energia elettrica sull’isola di Favignana, e conoscerne le più recenti applicazioni tecnologiche.

La collaborazione fra Sea e l’Università non è una novità: nel tempo, sono stati diversi i progetti che si sono susseguiti. Obiettivo di questo lungo percorso è quello di portare l’energia rinnovabile sull’isola di Favignana.

Nel caso specifico, la visita, promossa dal professore Antonio Cataliotti, che è anche il responsabile scientifico del progetto “I-sole” riguardante le isole minori, è servita agli studenti per approfondire la conoscenza, già iniziata in aula, del sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition), sistema che ha consentito un miglioramento in qualità ed efficienza per la gestione della rete sull’isola. I ragazzi hanno potuto visitare anche su una delle cabine di media tensione e i locali della centrale elettrica di produzione. A presentare il sistema sono stati gli ingegneri professionisti della società che, in collaborazione con l’Università di Palermo, hanno contribuito alla progettazione e a rendere funzionante SCADA.