Anche Petrosino regola la movida, limiti a vendita di alcol e diffusione di musica

È stata emanata ieri, l’ordinanza sindacale n. 14 del 14 giugno, che disciplina l’emissione di musica nei locali, negli stabilimenti balneari e nelle attività commerciali e artigianali svolte anche in forma ambulante. Dopo Marsala, anche Petrosino si dota di limiti alla movida per arginarla, così come nei giorni scorsi è stato valutato in Prefettura.

L’ordinanza stabilisce che i locali e le attività di Petrosino potranno diffondere musica, nelle giornate del venerdì e del sabato dalle ore 17:00 sino alle ore 01:30 del giorno successivo, mentre dalla domenica al giovedì, si potrà diffondere musica dalle ore 17:00 sino alla 01:00 del giorno seguente. Nella settimana compresa tra il 14 agosto ed il 20 agosto, il limite per la diffusione di musica è dalle ore 17 sino alle ore 02:00 della giornata seguente.

L’ordinanza disciplina anche le regole riguardanti la vendita e la somministrazione degli alcolici:

– Ristoranti, trattorie, pizzerie, gelaterie, pasticcerie, pub e locali potranno somministrare bevande alcoliche sino alle ore 02:00, fermo restando il divieto di vendita, anche per asporto, a partire dalle ore 24:00.- La vendita anche per asporto di bevande alcoliche è, inoltre, vietata anche in tutte le attività del settore alimentare (supermercati, panifici, botteghe, etc), nonché attraverso i distributori automatici a partire dalle ore 22:00.