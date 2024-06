A Sanremo Rock & Trend anche la band marsalese Synths Of The Universe

A Sanremo Rock & Trend Festival parteciperà anche un duo marsalese. Loro sono i Synths Of The Universe, band formata da Umberto Accorinti e Luca Di Giovanni, due amici, batteristi di nascita, che da circa 8 anni sperimentano e testano nuovi software e synths alla ricerca di sonorità nuove, coinvolgenti ed eleganti. Il loro sodalizio musicale nasce in età matura e si consolida pervaso dal loro “fresco” spirito sonoro alimentato dall’inesauribile passione per la musica.

I Depeche Mode sono sempre stata la loro principale fonte di ispirazione, specie nella scelta dei suoni nonché nella realizzazione delle strutture dei brani, senza mai disdegnare il rock psichedelico anni ’70 e le vibrazioni minimal house contemporanei. Ultimamente si avvalgono della preziosa collaborazione del cantautore e musicista Giacomo Maria Carpa, compaesano.